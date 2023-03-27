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2 часа назад

Пять главных ошибок занятий в тренажерном зале

Eva.ru

Если вы решили поработать над фигурой и записались в спортзал, важно тщательно подойти к выбору программы тренировок и учесть многие нюансы. Какие ошибки не стоит совершать, если вы собираетесь достичь результатов.

Пять главных ошибок занятий в тренажерном зале
Фото: Eva.ruEva.ru

Пропускаете разминку

Разминка является чрезвычайно важной частью любой тренировки, она готовит тело к нагрузке — увеличивается число сердечно-сосудистых сокращений, улучшается кровоток. Это позволит кислороду достигать мышц, а также активирует связь между мозгом и мышцами. К тому же, пропуская разминку, вы рискуете получить травму во время упражнений с отягощением.

Слишком быстро делаете упражнения с весом

Если вы намерены нарастить мышечную массу, важно внимательно отнестись к тому, как быстро вы делаете упражнения с весом. Чтобы мышца росла, нужно чтобы она долго пребывала в напряжении, до жжения. А это возможно в том случае, если время напряжения увеличено. Сосредоточьтесь на более медленном выполнении подходов.

Не работаете на все группы мышц

Изолированные упражнения могут действительно творить чудеса. Однако сосредоточиться только на какой-то конкретной области, например ягодицах, — не лучшая стратегия, так как не позволяет улучшить все тело. Разбавляйте тренировки также нагрузкой на все тело, а не только на проблемные места, так вы добьетесь лучших результатов.

Тренируетесь слишком много

Если слово «дорвалась» о вас, предлагаем немного остановиться и подумать — какого результата вы хотите достичь? Для эффективных тренировок нужно грамотно подбирать нагрузку и вес, а также обязательно устраивать отдых между тренировками. То есть заниматься силовыми нагрузками каждый день или оставаться в зале по много часов — не лучшая стратегия, когда тело устало, результата не будет.

У вас нет плана

Самое лучше — составить план тренировок, так ваши занятия будут эффективнее. План вам поможет лучше организовать себя, не перетренироваться и не пропускать тренировки. Попробуйте позаниматься с тренером, пока не втянетесь в процесс или привлеките к этому подругу, чтобы ходить в зал вместе.

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