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47 минут назад

Гастроэнтеролог Ломова перечислила вредные для печени продукты

Мария Иглина

Гастроэнтеролог "СМ-клиники" Валерия Ломова назвала самые вредные продукты, которые могут негативно сказаться на здоровье печени. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Мослентой".

Гастроэнтеролог перечислила вредные для печени продукты
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам медика, на сегодняшний день самым вредным продуктом для печени признан алкоголь:

"Этанол, входящий в состав алкоголя, напрямую повреждает клетки печени, вызывая ее фиброз, который в дальнейшем может перейти в цирроз".

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Также в таком мясе, как баранина, свинина, гусятина и утятина содержится большое количество жира, который может откладываться в печени. Ломова рекомендует отдать предпочтение говядине, курице, телятине и индейке.

Кроме этого, в список вредных для печени продуктов входят жирные, острые, маринованные виды еды, полуфабрикаты, продукты, содержащие большое количество соли и сахара, красителей, вкусовых добавок.

Ранее нутрициолог Суханова перечислила самые полезные виды мяса.

Здоровье,
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