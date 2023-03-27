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1 час назад

Диетолог Кампос объяснила, как избавиться от накоплений жира на животе

Вечерняя Москваиещё 1

Диетолог Леонила Кампос сообщила, что употребление большого количества белка может быть полезным для тех, кто желает избавиться от лишних отложений жира на животе. Она рассказала, что с каждым приемом пищи нужно потреблять 25 граммов макроэлемента.

Диетолог назвал способ избавиться от жира на животе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалист напомнила, что белок обеспечивает строительные связи для очень многих функций в организме. При этом он не вызывает скачка уровня сахара в крови так, как это делают углеводы. Поэтому увеличение потребления белка помогает свести к минимуму тягу к еде и дольше сохраняет чувство сытости.

Диетолог порекомендовала проконсультироваться с врачом, прежде чем прибегать к этому методу, так как людям с проблемами в области почек следует подходить к употреблению большого количества белка с осторожностью, сообщается на портале ФАН.

Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени наслаждаться сладостями, но избыточное употребление негативно скажется на здоровье.

Здоровье,
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