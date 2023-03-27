Диетолог назвал способ избавиться от жира на животе

Диетолог Леонила Кампос сообщила, что употребление большого количества белка может быть полезным для тех, кто желает избавиться от лишних отложений жира на животе. Она рассказала, что с каждым приемом пищи нужно потреблять 25 граммов макроэлемента.

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Специалист напомнила, что белок обеспечивает строительные связи для очень многих функций в организме. При этом он не вызывает скачка уровня сахара в крови так, как это делают углеводы. Поэтому увеличение потребления белка помогает свести к минимуму тягу к еде и дольше сохраняет чувство сытости.

Диетолог порекомендовала проконсультироваться с врачом, прежде чем прибегать к этому методу, так как людям с проблемами в области почек следует подходить к употреблению большого количества белка с осторожностью, сообщается на портале ФАН.