Уролог Тедеев: распирающие боли в пояснице могут указывать на пиелонефрит. Это воспалительный процесс в почке, который может возникнуть при мочекаменной болезни. Виной всему камень, который застрял в каком-то нежном месте. Обычно он закупоривает мочеточник, нарушая отток мочи. Болезнь может сопровождаться сильными болями в пояснице, повышением температуры до 38 градусов и ознобом. Чем грозит болячка, «Лайфу» рассказал врач-уролог клиники «Медси» Артур Тедеев.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Причина пиелонефрита

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По словам специалиста, пиелонефрит поражает отдельные участники почек и развивается тогда, когда камень, который образовался в почке, застревает в мочеточнике. Обычно это происходит в месте перехода лоханки почки в мочеточник или там, где он соединяется с мочевым пузырём.

Такое состояние пропустить нельзя — сильные боли в спине и высокая температура обеспечены.

Как лечат острый пиелонефрит

Заболевание требует немедленного вмешательства врачей. Обычно лечение проходит в два этапа: сначала налаживается отток мочи, чтобы исключить осложнения, а потом дробятся камни. Последнее происходит с помощью уретроскопии. Процедура проходит под общим наркозом.

Во время неё врач вводит в мочеточник специальный инструмент, находит камень и разбивает его с помощью лазера или пневматики, а потом достаёт щипцами или корзинкой. После операции человеку ещё придётся пожить с временным стентом пару дней для того, чтобы ходить в туалет было проще. Потом его снимают.

Болезни почек

Многие болезни почек, такие как пиелонефрит, почечная недостаточность острого и хронического характера, гломерулонефрит, мочекаменная болезнь могут развиваться незаметно. Но всё-таки к некоторым симптомам точно стоит присмотреться.

Например, обычно пациенты сталкиваются с затруднённым или, наоборот, непроизвольным мочеиспусканием. Также возможны неприятные ощущения после похода в туалет. Нельзя игнорировать повышение температуры и давления, а также отёки.

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