Диетолог назвала признаки необходимости отказаться от сладкого

Первым звонком для отказа от сахара служит постоянное чувство голода. Как объяснил диетолог, организм привыкает к сахару, быстро его переваривает и провоцирует резкий скачок инсулина в крови.

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Помимо этого, быстрые углеводы влияют на гормоны, которые вызывают чувства голода, пишет The Sun.

Вторым пунктом, что пора отказаться от сахара, является частая смена настроения. Причина кроется в скачках глюкозы, которые влияют на колебания психологического состояния.

У людей, которые едят много сладкого, могут возникнуть проблемы со сном. Быстрые углеводы могут вызвать апатию и усталость.