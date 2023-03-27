Диетолог перечислила мешающие усваивать витамины напитки

Основной процесс усвоения витаминов происходит в тонком кишечнике, куда они попадают спустя 40 минут-1,5 часа после употребления. Чтобы не нейтрализовать их действие, следует отказаться от некоторых напитков. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в беседе с радио Sputnik.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Существенно замедляют переработку витаминов кофе и крепкий чай, заявила доктор. По ее словам, лучше употреблять их до еды — за 10-15 минут, но не стоит запивать ими пищу, во время которой, как правило, и принимаются добавки.

В этих горячих напитках содержаться дубильные вещества, подчеркнула специалист. Именно они, уточнила врач, препятствуют усвоению витаминов. Похожее свойство есть и у крахмала, поэтому нутрицилог не рекомендует пить кисель, чтобы не снижать эффективность витаминов. Диетолог высказалась и относительно газированных напитков.

"Есть мнение, что пузырьки углекислого газа из газированных напитков якобы доходят до тонкого кишечника и блокируют его ворсинки, которые играют важную роль в пищеварении. Такая точка зрения существует, но она не подтверждена научно", — резюмировала Белоусова.