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2 часа назад

Диетолог Белоусова перечислила мешающие усваивать витамины напитки

Катерина Саломе

Основной процесс усвоения витаминов происходит в тонком кишечнике, куда они попадают спустя 40 минут-1,5 часа после употребления. Чтобы не нейтрализовать их действие, следует отказаться от некоторых напитков. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в беседе с радио Sputnik.

Диетолог перечислила мешающие усваивать витамины напитки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Существенно замедляют переработку витаминов кофе и крепкий чай, заявила доктор. По ее словам, лучше употреблять их до еды — за 10-15 минут, но не стоит запивать ими пищу, во время которой, как правило, и принимаются добавки.

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В этих горячих напитках содержаться дубильные вещества, подчеркнула специалист. Именно они, уточнила врач, препятствуют усвоению витаминов. Похожее свойство есть и у крахмала, поэтому нутрицилог не рекомендует пить кисель, чтобы не снижать эффективность витаминов. Диетолог высказалась и относительно газированных напитков.

"Есть мнение, что пузырьки углекислого газа из газированных напитков якобы доходят до тонкого кишечника и блокируют его ворсинки, которые играют важную роль в пищеварении. Такая точка зрения существует, но она не подтверждена научно", — резюмировала Белоусова.

Ранее мы писали о том, что диетолог назвал сгущающие кровь популярные напитки.

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