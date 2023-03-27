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1 час назад

Диетолог объяснила, почему отказ от сахара улучшит сон и состояние кожи

Москва24

Сокращение сахара в ежедневном рационе улучшит сон, память и состояние кожи, а также уменьшит риск развития инсулинорезистентности. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Диетолог объяснила, почему отказ от сахара улучшит сон и состояние кожи
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, полностью отказываться от него не стоит: глюкоза и сахароза – основные источники энергии. Однако лучше сократить употребление сахаросодержащих продуктов по вечерам.

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"Если мы энергию получаем с утра, в первой половине дня, то, естественно, наш организм ее расходует. А если мы будем получать ее в вечернее время, то ее всплеск может нарушить наш сон и ночной отдых", – объяснила диетолог.

Это опасно для жителей больших городов, которые и так часто находятся в стрессе, испытывают тревогу, из-за чего также нарушается режим. А если нет хорошего сна, то нет и возможности восстановиться, отметила врач.

Отказ от сахара хотя бы в минимальных значениях позволит улучшить сон, обеспечить восстановление, а значит, и самочувствие и внешний вид.

Также ученые выяснили, что избыток сахара может не только откладываться в жир, но еще и встраиваться в структуру белков. Из-за этого страдает кожа, продолжила эксперт.

"Этот процесс называется гликирование белков, из-за него наша кожа теряет эластичность. Это очень благоприятный момент для появления ранних морщин и усугубления уже имеющихся. То есть избыток сахара напрямую может привести к преждевременному старению", – рассказала она в интервью программе "Доктор 24".

Чтобы негативных последствий не происходило, важно исключить продукты, содержащие большое количество сахара, например покупные соки и нектары.

Кроме того, есть продукты, на которые не подумаешь, что там есть сахар, к примеру колбаса. В ней находится три грамма, то есть больше половины чайной ложки. Также мы получаем лишний сахар из соусов, кетчупов.

Исключение таких продуктов из рациона уменьшит риск инсулинорезистентности. Это состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину и не реагируют на него. Из-за этого глюкоза в крови практически не поддается контролю.

"Ее уровень может повышаться, а это разрушительно для нас. И вообще, когда в организме регулярно наблюдается избыток сахара, то он переходит в жировой запас. А это приводит к ожирению печени – жировому гепатозу", – предупредила Чехонина.

Здоровье,Юлия Чехонина,
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