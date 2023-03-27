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2 часа назад

Пара похудела на 145 килограммов ради ребенка

Lenta.ru

31-летняя Кэтрин Корнер и ее супруг, 33-летний Дин Корнер из Великобритании, похудели на 145 килограммов после того, как не смогли завести ребенка из-за большого веса. Об этом сообщает The Mirror.

Пара похудела на 145 килограммов ради ребенка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кэтрин и Дин с детства пытались похудеть, однако после их знакомства в 2013 году лишь набирали лишние килограммы. «Когда я встретил Кэтрин, мы стали плохо влиять друг на друга», — рассказывает мужчина. Супруги регулярно питались нездоровой пищей, в результате чего вес Кэтрин достиг 146 килограммов, а Дина — 177 килограммов.

Помимо желания сбросить вес, у пары была мечта завести ребенка. Кэтрин не пользовалась контрацептивами в течение 10 лет, но так и не смогла забеременеть естественным путем. Тогда супруги обратились в клинику для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но получили отказ. Врачи сообщили, что для этого Кэтрин необходимо похудеть.

По совету медиков, женщина сделала операцию по уменьшению объемов желудка. Спустя месяц Дин перенес такую же операцию. В течение года Кэтрин удалось похудеть на 63 килограмма, а Дин смог сбросить 82 килограмма. Супруги стали меньше есть, дома готовят более здоровую пищу, а в ресторанах заказывают одну порцию на двоих.

Теперь Дин и Кэтрин ведут активный образ жизни, путешествуют и посещают интересные места. «Похудение открыло перед нами новые возможности. Мы можем чувствовать себя комфортно во время путешествий и даже останавливаться в хостелах», — говорит Кэтрин. В ближайшее время пара также планирует вернуться к своей главной цели — зачать ребенка.

Здоровье,
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