4 мифа о поздней беременности, о которых пора забыть

Беременность ближе к 40 всегда вызывает опасения у будущей мамы, причем многие из них подогреваются «добрыми» знакомыми. Так какие же мифы пора раз и навсегда забыть, если вы планируете стать мамой, когда вам далеко за 30? Мы решили прояснить этот момент у специалиста.

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Миф 1. Маловероятно, что ребенок родится здоровым

Пожалуй, самый популярный миф о поздней беременности. Конечно, если ближе к 40 годам женщина успела столкнуться с серьезными и хроническими заболеваниями, есть риск столкнуться с некоторыми сложностями во время вынашивания ребенка. И все же проблемы не всегда связаны с возрастом будущей матери. Известно множество случаев, когда молодые девушки сталкивались с опасными осложнениями, а потому специалисты рекомендуют ориентироваться исключительно на собственное состояние при планировании беременности после 35.

Миф 2. Женщине придется провести большую часть беременности в больнице

И снова миф. Как мы уже говорили, все зависит от состояния здоровья. Специалисты рекомендуют будущим мамам тщательно подготовиться к такому непростому периоду, как беременность, и сделать это как можно раньше. В этом случае вероятность того, что возникнут непредвиденные обстоятельства, снижается примерно на 30%. Подготовка к беременности важна в любом возрасте, но после 35 лет важно особенно ответственно подойти к этому вопросу.

Миф 3. Вероятность зачатия ближе к 40 очень низкая

Все индивидуально. Если женщина потратила время на восстановление здорового образа жизни и прошла необходимые обследования под контролем своего лечащего врача, который не выявил никаких препятствий для зачатия, вероятность беременности составляет по статистике примерно 95%. Естественно, никто не отрицает несовместимость партнеров и психологическую неготовность к беременности, что сложно предположить при планировании.

Миф 4. Естественные роды просто исключены