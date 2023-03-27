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10 минут назад

Врач Чиркова перечислила самые вредные для желудка продукты

Катерина Саломе

Далеко не все продукты приносят пользу организму, а некоторые вообще могут нанести вред. Об этом в беседе с News.ru заявила терапевт Ольга Чиркова.

Эксперт рекомендует воздержаться от употребления копченого мяса, крепкого алкоголя и сладкой газировки для сохранения здоровья желудка. Они, по словам специалиста, мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую.

Продукты, которые годами можно хранить дома

Спиртные напитки, в свою очередь, ко всему прочему еще и приводит к ожогам на слизистой, уточнила врач. А газировка вызывает брожение, которое чревато вздутием живота и замедлением процесса пищеварения.

Ранее мы писали о том, что диетолог назвала полезные для ЖКТ продукты.

Здоровье,Видео,Ольга Чиркова,
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