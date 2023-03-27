Далеко не все продукты приносят пользу организму, а некоторые вообще могут нанести вред. Об этом в беседе с News.ru заявила терапевт Ольга Чиркова.

Эксперт рекомендует воздержаться от употребления копченого мяса, крепкого алкоголя и сладкой газировки для сохранения здоровья желудка. Они, по словам специалиста, мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую.

Спиртные напитки, в свою очередь, ко всему прочему еще и приводит к ожогам на слизистой, уточнила врач. А газировка вызывает брожение, которое чревато вздутием живота и замедлением процесса пищеварения.