Кардиолог предупредила о риске головной боли из-за чая

«Кофеин обладает возбуждающим действием на нервную систему и может вызвать бессонницу, тревожность и неблагоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему при чрезмерном употреблении. Кроме того, употребление большого количества чая может привести к недостатку железа, так как танины, содержащиеся в чае, могут препятствовать всасыванию железа из пищи», — объяснила Павличенко.