Трихолог рассказала о причинах потери волос после зимы

Люди начинают терять волосы после зимы не только из-за дефицита витаминов, но и из-за неправильной шапки, средств для ухода и другого, заявила трихолог и лазеротерапевт центра инновационной медицины DMC Альбина Хохлова. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Фото: Москва 24 Москва 24

По ее словам, все причины можно разделить на две основные группы: внешние и внутренние. Первой внешней причиной врач назвала неподходящие тугие шапки. Когда головной убор сдавливает голову, у кожи головы нарушается микроциркуляция, что приводит к плохому кровоснабжению волосяной луковицы, после чего она выпадает.

Видео дня

"Если головной убор изготовлен из синтетических материалов, то будет затруднено дыхание кожи головы и воздухообмен. В теплую погоду голова может потеть, что может приводить в себорее, перхоти и снижению качества волос", – добавила Хохлова.

Второе, на что стоит обратить внимание, – перепады температур, отметила трихолог.

"Если температура резко меняется, например, выбежали на улицу в холодный ветреный день без шапки, чешуйки волоса закрываются неплотно. По этой причине они выглядят тусклыми, уставшими, теряют эластичность и становятся более уязвимыми перед агрессивным влиянием внешней среды", – объяснила врач.

Третий пункт, относящийся к внешней группе, – это неправильный уход, заявила Хохлова. Фиксирующие гели и лаки образовывают на поверхности волоса затвердевшие частицы средства, которые потом обламывают их.

Среди внутренних признаков Хохлова выделила нехватку витаминов и частые болезни.

"Зимой многие испытывают нехватку солнечного света, свежих овощей и фруктов. В результате к весне мы имеем истощенный организм, который испытывает дефицит витаминов, микро- и макроэлементов. Чтобы предвосхитить межсезонный авитаминоз, важно регулярно сдавать анализ крови и поддерживать необходимый уровень микроэлементов в течение года", – советует она.

Второе, о чем говорит врач, – это о болезнях, которые могут сказаться на качестве волос. Если человек зимой переносил ОРВИ, ОРЗ и другие заболевания, то он обязательно принимал таблетки для скорейшего выздоровления. Хохлова отметила, что из-за тех же антибиотиков процессы внутри организма нарушаются и в этом случае выпадение волос тоже может быть очень вероятным.

Третье – это стрессы и перегрузки. Этот фактор проявляет себя спустя 2,5–3 месяца после того, как человек пережил стресс.

"Во время стресса происходит спазм сосудов, что способствует нарушению кровоснабжения и питания волосяного фолликула. Если человек испытывает постоянно стрессы и находится в состоянии хронического стресса, то вероятность поредения шевелюры очень высока", – объяснила врач.

Чтобы избавиться от проблем с волосами, Хохлова советует подобрать правильный уход, вести здоровый образ жизни и вовремя посещать трихолога.