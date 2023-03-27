Диетолог Соломатина перечислила полезные для почек продукты

Важнее всего для почек дробное питание, а кофе для этого органа не вреден. Об этом и других принципах здоровья почек диетолог Елена Соломатина рассказала изданию "Слово и Дело".

По словам эксперта, большое значение имеют образ жизни и питание. Плотные и редкие приемы пищи мешают почкам очищать организм и выводить из него токсины. В крови накапливаются отходы, возрастает вероятность камней в почках. Поэтому стоит есть дробно, небольшими порциями.

Необходимо часто дробно питаться, не менее пяти раз в день, но небольшими порциями. При этом нужно следить за количеством белковых продуктов — они способствуют образованию солей мочевой кислоты в почках. Особенно это касается красного мяса сильной термической обработки или бульонов на красном мясе. Неслучайно подагра раньше считала болезнью обеспеченных людей. Елена Соломатина Врач-диетолог

Негативно влияют на почки маринованные, копченые продукты, специи, алкоголь. Кофе, напротив, благодаря антиоксидантам помогает выводить излишки жидкости. Полезны для почек и шоколад в небольших количествах, а также некрепное какао.

Среди продуктов, которые помогают органу работать правильно, овощи, крупы, содержащие углеводы, а также яйца, рыба и курица, если приготовлены без агрессивных специй.

Кроме того, подчеркивает эксперт, не стоит выпивать два литра воды в день. Достаточно литра, а кому-то нужно еще меньше жидкости, учитывая супы и чай, обращает внимание Елена Соломатина. По ее словам, два литра воды ежедневно для почек могут быть опасны.