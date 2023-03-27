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Как замотивировать себя похудеть к лету

Избавиться от лишних килограммов к нужному сезону поможет правильная мотивация: нужно объяснить себе, какие опасности кроются за лишними килограммами. Совет дала диетолог Зоя Богданова.

Как замотивировать себя похудеть к лету
© Парламентская газета

По словам специалиста по питанию, ответами на вопрос «какая страшная опасность случится со мной, если я не похудею», могут быть психологические и физические опасности, например, бессилие, диабет, инфаркт.

«Когда человек искренне ответит на этот вопрос и увидит последствия своего бездействия, у него будет инсайт (озарение). Знаете какой? Что надо взять на себя ответственность за свое бездействие», — цитирует радио Sputnik Богданову.

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