Как замотивировать себя похудеть к лету
Избавиться от лишних килограммов к нужному сезону поможет правильная мотивация: нужно объяснить себе, какие опасности кроются за лишними килограммами. Совет дала диетолог Зоя Богданова.
По словам специалиста по питанию, ответами на вопрос «какая страшная опасность случится со мной, если я не похудею», могут быть психологические и физические опасности, например, бессилие, диабет, инфаркт.
«Когда человек искренне ответит на этот вопрос и увидит последствия своего бездействия, у него будет инсайт (озарение). Знаете какой? Что надо взять на себя ответственность за свое бездействие», — цитирует радио Sputnik Богданову.