Перечислены необходимые для тренировок дома вещи

Фитнес-тренер Марина Шляхтина перечислила вещи, необходимые для домашних спортивных тренировок. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

По ее словам, для домашних занятий необходимо приобрести резинки для фитнеса, коврик, пилатес-кольцо, кирпич для йоги, специализированный ремень и швейцарских мяч.

Также, отметила тренер, можно купить балансировочную подушку — она поможет улучшить баланс и координацию.

Шляхтина отметила, что домашние занятия избавят человека от необходимости посещать тренажерный зал и стесняться окружающих.