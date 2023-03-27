Перечислены необходимые для тренировок дома вещи
Фитнес-тренер Марина Шляхтина перечислила вещи, необходимые для домашних спортивных тренировок. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».
По ее словам, для домашних занятий необходимо приобрести резинки для фитнеса, коврик, пилатес-кольцо, кирпич для йоги, специализированный ремень и швейцарских мяч.
Также, отметила тренер, можно купить балансировочную подушку — она поможет улучшить баланс и координацию.
Шляхтина отметила, что домашние занятия избавят человека от необходимости посещать тренажерный зал и стесняться окружающих.
Кроме того, подчеркнула тренер, они обойдутся гораздо дешевле, поскольку отпадет необходимость покупать спортивное питание, абонемент и брендовую одежду.