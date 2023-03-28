Социальная изоляция оказалась так же опасна для здоровья, как ожирение

Люди — социальные животные. Мы можем считать себя интровертами, но одиночество, как правило, никому на пользу не идёт. Оно даже снижает количество антител, которые мы вырабатываем для борьбы с инфекцией, и может сделать нас более восприимчивыми к раку. Исследования показывают, что социальная изоляция может быть так же вредна для нашего здоровья, как гипертония и ожирение.

Фото: Ferra Ferra

Учёные рассказали, что при одиночестве высвобождается слишком много гормонов стресса, что вызывает учащённое сердцебиение, повышение артериального давления и уровня сахара в крови. Было показано, что даже реакция на вакцину менее устойчива у социально изолированных людей.