Названы три основные причины бесплодия

Одной из трех основных причин бесплодия являются перенесенные венерические заболевания. Об этом репродуктолог Надежда Кораблева сообщила в беседе с Life.

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Среди заболеваний, передающихся половым путем, опасными для репродуктивного здоровья врач назвала гонорею и хламидиоз. Эти инфекции поражают ворсинки в маточной трубе, главная задача которых — продвижение оплодотворенной яйцеклетки в матку, объяснила она.

Вторая распространенная причина бесплодия — поздний возраст деторождения. Репродуктолог сослалась на статистику, согласно которой в США женщины в среднем откладывают рождение первого ребенка до 30 лет, в России — до 28 лет. Еще в 1990-е годы средний возраст деторождения составлял 23-25 лет. Врач добавила, что не стоит жертвовать карьерой ради семьи, однако можно заранее заморозить яйцеклетки.