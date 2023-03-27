7 шагов, которые помогут оставаться в форме без занятий спортом

Иногда просто не хочется идти в зал, чтобы поддерживать себя в форме. К частью, это не единственный способ улучшить своё здоровье в целом.

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Карисса Фернандес, тренер по здоровому образу жизни и мастер-инструктор по пилатесу в Club Pilates, перечислила семь простых способов оставаться здоровым без спорта.

Итак, если вы всё ещё хотите быть в отличной форме, но вам лень ходить в зал, то вот что вы можете сделать.

Находите достаточно времени для отдыха. Как отмечает Национальный институт здоровья, достаточное количество качественного сна так же важно для поддержания здоровья, как и диета с тренировками. Сну нужно уделять в сутки минимум 7 часов, а в идеале - 8 часов.

Управляйте стрессом. Поначалу при стрессе у вас может пропасть аппетит. Однако хронический стресс, как известно, увеличивает чувство голода и может способствовать набору веса. Снять стресс вам помогут медитация, йога, пилатес, которые повысят уровень серотонина и дофамина в мозгу.

Практикуйте правильное дыхание. К примеру, благодаря глубокому брюшному дыханию вы можете успокоить тело и разум. Пилатес - это отличный способ научиться правильно дышать.

Употребляйте продукты, питающие ваше тело. Необходимо придерживаться рациона, который богат цельными растительными продуктами. Так вы сможете набрать меньше жира и сохранить здоровый вес. Подобное возможно при диете с высоким содержанием белка.

Не забывайте о растяжке. Благодаря ей вы увеличите приток крови к мышцам. Это снизит риск получения травмы.

Отправляйтесь на улицу. Прогулка на природе поможет повысить уровень витамина D в организме. А это улучшит усвоение кальция и укрепит кости.

Создайте сообщество единомышленников. Важно окружить себя людьми, которые будут поддерживать вас на пути к вашим целям.