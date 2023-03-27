5 простых способов начать приводить себя в форму уже сегодня

Одна из вещей, которую вы в своей жизни точно можете контролировать, - это ваша физическая форма. И вот с чего вы можете начать.

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Для поддержания себя в форме важно не только заниматься спортом, но и правильно питаться. Подробнее об этом рассказал Майк Бол, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, представитель Медицинского экспертного совета Eat This, Not That, сертифицированный личный тренер и тренер по питанию.

Вот что вам нужно первым делом осуществить.

Составьте план. Это лучший способ встать на путь к успеху. Важно при этом определить, чего конкретно вы хотите достичь.

Установите для себя цели результатов и цели процесса. Другими словами, поймите, сколько килограммов вы хотите сбросить и как конкретно вы этого будете добиваться.

Определитесь с диетой. Для наращивания мышечной массы нужно, чтобы диета включала много белка, а для похудения - ограниченное количество калорий. В целом хорошая диета включает цельное зерно, полезные жиры (мононенасыщенные и полиненасыщенные), нежирные белки (рыба, курица, растительные белки).

Выберите план тренировки. Это зависит от вашей цели.

Найдите единомышленника. Это повысит вероятность того, что вы продолжите придерживаться здорового образа жизни и отслеживать прогресс. Помните, что занятия спортом и диета - это ещё не всё. Не забывайте о хорошем сне и о психическом здоровье.