При какой температуре можно весной снимать шапки

За зиму мы успеваем устать от необходимости укутываться при выходе на улицу. Поэтому, когда наступает календарная весна и солнце за окном появляется чаще – желание раздеться и, особенно, снять шапку возникает у большинства. Но врачи предупреждают: торопиться не стоит. Переохлаждение головы чревато неприятными последствиями.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Какими именно – рассказал Сергей Хомяков, доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва».

Врач указал, что здоровый взрослый человек, который живёт и адаптирован к климату средней полосы России, может ходить без шапки при температуре от 0 до +5 градусов. Однако, следует учитывать наличие ветра: если он сильный – есть риск переохлаждения. Детям следует носить головной убор до +10-15 градусов – они больше, чем взрослые, чувствительны к переохлаждению.

Почему голову нужно беречь? На голове тонкий слой подкожно-жировой клетчатки, поэтому сосуды головного мозга легко сужаются под воздействием низких температур. Это может привести к скачкам давления, а в некоторых случаях к более серьёзным последствиям – инсульту, например. Локальное переохлаждение может влиять на снижение иммунных свойств слизистых оболочек, что чревато инфекционными поражениями – среднего уха, например. Переохлаждение головы может привести к невриту, обморожению ушей, синуситу, отиту.

Шапку нужно выбирать по погоде, иметь варианты для более морозных и тёплых дней. Такие альтернативные варианты как капюшон, повязки, наушники можно использовать в сухую, безветренную, относительно тёплую погоду – они не защищают голову полностью, поэтому могут оказаться бесполезными в случае дождя, ветра или снега.