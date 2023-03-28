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3 часа назад

Гастроэнтеролог Ужевко раскрыла способы избежать обострения гастрита весной

Катерина Саломе

Весной обостряются все хронические заболевания. Врач-гастроэнтеролог Светлана Ужевко в беседе с «Аргументами и фактами» рассказала, как избежать перехода гастрита в острую форму.

При смене сезона организм ослабевает, наступает авитаминоз и снижается иммунитет, что, в свою очередь, и приводит к обострению гастрита, объяснила медик. Также этому способствует увеличение количества овощей в рационе, так как они богаты клетчаткой, которая, по словам эксперта, раздражает слизистую.

Выяснилось, как кислотность желудочного сока связана с эмоциями

Чтобы избежать обострения, специалист рекомендует вести здоровый образ жизни и соблюдать диету. Она советует исключить из рациона жирное, жареное, острое, соленое, копченое, алкоголь, газировку, пряности и кофе. Также, по словам врача, нужно отказаться от вредных привычек.

Гастроэнтеролог напомнила о необходимости регулярной диспансеризации. По ее словам, не стоит ей пренебрегать даже при отсутствии характерных для гастрита симптомов.

Ранее мы писали о том, что врач перечислила самые вредные для желудка продукты.

Здоровье,Видео,
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