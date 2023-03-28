Врач рассказал об опасности зачатия в состоянии опьянения

Негативные последствия алкогольного опьянения матери или отца во время зачатия могут проявиться множественными нарушениями внутриутробного развития малыша. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил врач-психиатр, доктор медицинских наук, директор МНПЦ наркологии ДЗМ Антон Масякин.

Фото: Лента.ру Лента.ру

По словам специалиста, чрезмерное употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на организм, препятствуя усвоению жизненно важных элементов. Это делает организм человека слабее, а для женщины в принципе ставит под вопрос возможность зачатия и вынашивания ребенка.

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Влияние алкоголя на мужское здоровье

Масякин подчеркнул, что токсическому влиянию алкоголя одинаково подвержены и мужские, и женские половые клетки. При регулярном употреблении спиртных напитков, независимо от их крепости, в организме мужчины происходят различные изменения, например, снижается выработка сперматозоидов, меняется соотношение так называемых аномальных сперматозоидов к нормальным.

«В норме аномальные сперматозоиды составляют примерно одну четвертую от общего объема. Под действием алкоголя их число повышается как минимум вдвое. Оплодотворение женской яйцеклетки аномальным сперматозоидом влечет за собой тяжелые последствия — ребенок может родиться с пороками развития. Некоторые нарушения развития удается обнаружить еще на этапе формирования плода в утробе матери, некоторые обнаруживаются сразу после рождения ребенка, а другие — спустя какое-то время», — объяснил специалист.

Влияние алкоголя на ребенка

Алкоголь и беременность — понятия в принципе несовместимые, и неважно, о каком именно этапе идет речь: планирование, зачатие или вынашивание ребенка. Отрицательное мнение медицинского сообщества о совмещении алкоголя и беременности основано на научно обоснованных фактах неблагоприятного воздействия спиртного не только на процесс вынашивания, но и на здоровье и развитие самого плода, отметил специалист.

Если женщина склонна к более частым алкогольным возлияниям, то накопившиеся в организме токсины и продукты распада этилового спирта могут привести к самопроизвольному аборту на ранних сроках, а также к замиранию плода. В случае выживания у ребенка могут развиться такие патологии, как порок сердца и заболевания дыхательных путей, предупредил медик. Кроме того, увеличиваются риски отставания в умственном развитии, наличия энцефалопатии или олигофрении различной степени тяжести.

Важно помнить, что через пуповину из материнского организма поставляется кислород и необходимые для роста и питания вещества, добавил собеседник «Ленты.ру». То есть все съеденное и выпитое будущей матерью, в том числе алкоголь, напрямую попадает будущему ребенку. «Небольшая порция спиртного, выпитая даже в первые недели беременности, может замедлить естественную скорость развития и роста плода, а также негативно сказаться на любом из его органов», — указал врач.

Когда необходимо отказаться от алкоголя

Готовясь к зачатию ребенка, обоим родителям необходимо отказаться от вредных привычек как минимум за полгода. По словам специалиста, мужские и женские клетки созревают небыстро, и в этот период употребление алкоголя должно быть полностью исключено.