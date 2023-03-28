Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
56 минут назад

Врач рассказал об опасности зачатия в состоянии опьянения

Lenta.ruиещё 1

Негативные последствия алкогольного опьянения матери или отца во время зачатия могут проявиться множественными нарушениями внутриутробного развития малыша. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил врач-психиатр, доктор медицинских наук, директор МНПЦ наркологии ДЗМ Антон Масякин.

Врач рассказал об опасности зачатия в состоянии опьянения
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам специалиста, чрезмерное употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на организм, препятствуя усвоению жизненно важных элементов. Это делает организм человека слабее, а для женщины в принципе ставит под вопрос возможность зачатия и вынашивания ребенка.

Видео дня

Влияние алкоголя на мужское здоровье

Масякин подчеркнул, что токсическому влиянию алкоголя одинаково подвержены и мужские, и женские половые клетки. При регулярном употреблении спиртных напитков, независимо от их крепости, в организме мужчины происходят различные изменения, например, снижается выработка сперматозоидов, меняется соотношение так называемых аномальных сперматозоидов к нормальным.

«В норме аномальные сперматозоиды составляют примерно одну четвертую от общего объема. Под действием алкоголя их число повышается как минимум вдвое. Оплодотворение женской яйцеклетки аномальным сперматозоидом влечет за собой тяжелые последствия — ребенок может родиться с пороками развития. Некоторые нарушения развития удается обнаружить еще на этапе формирования плода в утробе матери, некоторые обнаруживаются сразу после рождения ребенка, а другие — спустя какое-то время», — объяснил специалист.

Влияние алкоголя на ребенка

Алкоголь и беременность — понятия в принципе несовместимые, и неважно, о каком именно этапе идет речь: планирование, зачатие или вынашивание ребенка. Отрицательное мнение медицинского сообщества о совмещении алкоголя и беременности основано на научно обоснованных фактах неблагоприятного воздействия спиртного не только на процесс вынашивания, но и на здоровье и развитие самого плода, отметил специалист.

Если женщина склонна к более частым алкогольным возлияниям, то накопившиеся в организме токсины и продукты распада этилового спирта могут привести к самопроизвольному аборту на ранних сроках, а также к замиранию плода. В случае выживания у ребенка могут развиться такие патологии, как порок сердца и заболевания дыхательных путей, предупредил медик. Кроме того, увеличиваются риски отставания в умственном развитии, наличия энцефалопатии или олигофрении различной степени тяжести.

Важно помнить, что через пуповину из материнского организма поставляется кислород и необходимые для роста и питания вещества, добавил собеседник «Ленты.ру». То есть все съеденное и выпитое будущей матерью, в том числе алкоголь, напрямую попадает будущему ребенку. «Небольшая порция спиртного, выпитая даже в первые недели беременности, может замедлить естественную скорость развития и роста плода, а также негативно сказаться на любом из его органов», — указал врач.

Когда необходимо отказаться от алкоголя

Готовясь к зачатию ребенка, обоим родителям необходимо отказаться от вредных привычек как минимум за полгода. По словам специалиста, мужские и женские клетки созревают небыстро, и в этот период употребление алкоголя должно быть полностью исключено.

«Если хотите, чтобы ваш ребенок был здоровым, — полностью исключите алкоголь заблаговременно до зачатия и в первые недели беременности особенно, а также не возвращайтесь к нему вплоть до окончания периода лактации. Если же имеются проблемы со спиртным, но есть желание стать матерью здорового ребенка, то рекомендую обратиться за помощью в наркологическую службу. В Москве это — Московский научно-практический центр наркологии», — подытожил Масякин.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий