Как узнать истинный возраст тела одним простым действием

Почему одни люди выглядят на свой возраст, а другие значительно моложе или, напротив, старше? Дело в том, что физиологический возраст не совпадает с хронологическим. Последний – это количество лет жизни, а физиологический основывается на множестве факторов и может быть иным.
Чтобы узнать истинный возраст своего тела, достаточно провести нехитрый тест. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".
Возьмите кожу тыльной стороной ладони двумя пальцами, крепко сожмите ее и подержите так пять секунд. Затем отпустите, внимательно посмотрите на это место и посчитайте, через какое время после щипка кожа разгладилась и приняла первоначальный цвет.
Ваш биологический возраст 20 лет.
Ваш биологический возраст 30 лет.
Ваш биологический возраст 40 лет.
Ваш биологический возраст 50 лет.
Ваш биологический возраст 60 лет.