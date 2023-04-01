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2 часа назад

Как узнать истинный возраст тела одним простым действием

Мира Маркина

Почему одни люди выглядят на свой возраст, а другие значительно моложе или, напротив, старше? Дело в том, что физиологический возраст не совпадает с хронологическим. Последний – это количество лет жизни, а физиологический основывается на множестве факторов и может быть иным.

Как узнать истинный возраст тела одним простым действием
Фото: UnsplashUnsplash

Чтобы узнать истинный возраст своего тела, достаточно провести нехитрый тест. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

Тест

Возьмите кожу тыльной стороной ладони двумя пальцами, крепко сожмите ее и подержите так пять секунд. Затем отпустите, внимательно посмотрите на это место и посчитайте, через какое время после щипка кожа разгладилась и приняла первоначальный цвет.

3 секунды

Ваш биологический возраст 20 лет.

5 секунд

Ваш биологический возраст 30 лет.

8 секунд

Ваш биологический возраст 40 лет.

10 секунд

Ваш биологический возраст 50 лет.

4 неочевидные привычки, которые продлят молодость

15 секунд

Ваш биологический возраст 60 лет.

Здоровье,
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