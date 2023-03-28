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2 часа назад

Диетолог Арзамасцев рассказал, кому опасно есть чеснок

Катерина Саломе

Чеснок обладает множеством целебных свойств, однако некоторым он может нанести вред. Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал в беседе с Москвой 24, кому нужно ограничить употребление растения.

Специалист заявил, что исключить из рациона чеснок необходимо людям с заболеваниями кишечника и желудка. Это связано с тем, что в его составе много активных веществ, раздражающих слизистую, уточнил медик. Если совсем отказаться от растения не получается, то, по словам врача, нужно хотя бы свести его употребление к минимуму и есть его исключительно в стадии ремиссии.

Продукты, которые нельзя есть ежедневно

Также чеснок противопоказан пациентам, перенесшим оперативное вмешательство, уточнил диетолог. В нем есть влияющие на тягучесть крови вещества, добавил врач.

"Если у человека есть состояния, при которых разжиженная кровь может вызвать какие-то осложнения, например, он после операции либо пациент принимает специальные препараты, то в этом случае продукт употреблять не рекомендуется", – резюмировал Арзамасцев.

Ранее мы писали о том, что диетолог назвала полезные для ЖКТ продукты.

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