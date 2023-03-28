Специалист заявил, что исключить из рациона чеснок необходимо людям с заболеваниями кишечника и желудка. Это связано с тем, что в его составе много активных веществ, раздражающих слизистую, уточнил медик. Если совсем отказаться от растения не получается, то, по словам врача, нужно хотя бы свести его употребление к минимуму и есть его исключительно в стадии ремиссии.