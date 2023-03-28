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52 минуты назад

Как при сидячей работе сохранить осанку

Волгоградская правда

Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова объяснила, с помощью каких упражнений можно сохранить осанку при малоподвижном образе жизни.

Как при сидячей работе сохранить осанку
Фото: unsplash.comunsplash.com

Здоровая осанка влияет не только на внешний вид человека, но и на его здоровье. При сгорбленном состоянии деформируются внутренние органы и страдает дыхательная система, передает «ФАН».

Помочь сохранять правильную осанку и держать мышцы в тонусе могут несколько упражнений.

Так, нужно сесть на пол и согнуть ноги в коленях, голову отвести назад, чтобы можно было к ней подтянуть лопатки. Достаточно несколько раз повторить подобную зарядку.

Во втором упражнении необходимо подойти к стене и упереться в нее руками до прогиба в спине. Нужно максимально тянуться вниз, напрягая мышцы. Также можно использовать стул.

Для следующего упражнения необходимо встать на четвереньки и выгибать спину то вверх, то вниз. Достаточно несколько подходов по 10 раз.

Если такой гимнастики недостаточно, для здоровья осанки стоит посещать занятия стретчингом, йогой, пилатесом. Пожилым людям лучше не растягивать сильно мышцы.

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