Как при сидячей работе сохранить осанку

Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова объяснила, с помощью каких упражнений можно сохранить осанку при малоподвижном образе жизни.

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Здоровая осанка влияет не только на внешний вид человека, но и на его здоровье. При сгорбленном состоянии деформируются внутренние органы и страдает дыхательная система, передает «ФАН».

Помочь сохранять правильную осанку и держать мышцы в тонусе могут несколько упражнений.

Так, нужно сесть на пол и согнуть ноги в коленях, голову отвести назад, чтобы можно было к ней подтянуть лопатки. Достаточно несколько раз повторить подобную зарядку.

Во втором упражнении необходимо подойти к стене и упереться в нее руками до прогиба в спине. Нужно максимально тянуться вниз, напрягая мышцы. Также можно использовать стул.

Для следующего упражнения необходимо встать на четвереньки и выгибать спину то вверх, то вниз. Достаточно несколько подходов по 10 раз.