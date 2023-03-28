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1 час назад

Врач назвала россиянам вредную для здоровья модель джинсов

Lenta.ruиещё 2

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко назвала россиянам вредную для здоровья модель джинсов. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.

Врач назвала россиянам вредную для здоровья модель джинсов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, специалист рассказала, что джинсы с завышенной талией провоцируют появление изжоги и вызывают тошноту, поэтому они противопоказаны людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«За счет давления в области талии происходит повышение внутрибрюшного давления, что может стать причиной изжоги, тошноты, тяжести в животе, а также усилить болевые ощущения при вздутии», — пояснила Тимощенко.

Кроме того, медик отметила, что пребывание в подобном предмете гардероба в положении сидя может повлиять на кровоток органов брюшной полости.

«Избыточное сдавливание области талии и ребер в положении сидя в высоких джинсах может влиять на подкожные нервные окончания и межреберные нервные окончания, провоцируя боль», — отметила собеседница издания.

В заключение эксперт порекомендовала на время менструации отказать от высоких джинсов, поскольку они усиливают болевой синдром.

Здоровье,
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