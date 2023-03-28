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1 час назад

Врач посоветовал упражнения от боли в шее

Lenta.ru

Врач-терапевт Александр Шестаков посоветовал упражнения от боли в шее. Его слова приводит Sports.ru.

Врач посоветовал упражнения от боли в шее
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Начать Шестаков предложил с ретракции шеи. Упражнение выполняется следующим образом: держите голову ровно и смотрите прямо, потом отведите ее назад так, чтобы на шее спереди появились складки, задержитесь в таком положении на три-пять секунд, а затем вернитесь в исходное положение.

Затем врач рекомендовал выполнять статические наклоны вперед, назад и в стороны. Для этого нужно приложить руку к той стороне, в которую вы будете делать наклон, и создать ей сопротивление. Далее необходимо пытаться сделать наклон, при этом удерживая рукой голову в исходном положении.

Также специалист посоветовал растягивать трапециевидные мышцы.

«Положите правую ладонь на левый висок и аккуратно наклоните голову к правому плечу. Оказывайте рукой лишь небольшую помощь в наклоне головы, чтобы почувствовать растяжение мышц шеи слева», — описал он технику выполнения упражнения.

Здоровье,Александр Шестаков,
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