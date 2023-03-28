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38 минут назад

Травматолог предупредил, чем опасны высокие каблуки

Клопс.Ru

Обувь на высоком каблуке травмоопасна: чем внушительнее шпилька, тем больше нагрузка на передний отдел стопы. Врач-ортопед Амир Муракаев рассказал «Клопс», какие увечья может любительница таких туфель.

Травматолог предупредил, чем опасны высокие каблуки
Фото: UnsplashUnsplash

Каблук изобрели в древности, чтобы нога всадника не вылетала из стремени. Все остальные «полезные» свойства этой обуви — мифы. Удержать равновесие на 10-сантиметровом каблуке крайне сложно. Нагрузка заставляет сокращаться икроножную мышцу, вызывая судороги.

«По своей физиологии стопа человека ни на какую обувь не рассчитана. Каблук поднимает пятку, и вес тела переносится на подушечки стопы. При постоянном ношении такой обуви происходит деформация пальцев и воспаление мелких суставов», — объяснил Муракаев.

Одно неудачное движение — и можно получить травмы голеностопного сустава. В лучшем случае всё обойдётся банальным растяжением, в худшем — разрывом связок и переломом, а это может привести к инвалидизации.

Ношение шпилек влияет на крестцовый отдел позвоночника, он отклоняется назад. Вслед за ним своё положение меняют и все остальные отделы, как итог — искривление спины, грудной клетки, смещение шеи и головы.

«Каблуки влияют на всё тело, делают его более уязвимым, вызывают боль и разрушение суставов»,— добавил травматолог-ортопед.

Здоровье,
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