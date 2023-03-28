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42 минуты назад

Запрещенные при беременности косметологические процедуры

Lenta.ru

Будущим матерям запрещено делать эпиляцию, химические пилинги и ряд других косметологических процедур. Их в беседе с «Лентой.ру» перечислила врач-дерматолог, косметолог клиники Bioxioma Саран Манханова.

Запрещенные при беременности косметологические процедуры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Манхановой, помимо лазерной, фото- и электроэпиляции, во время беременности не рекомендована восковая или сахарная эпиляция, так как возникающие во время процедуры болезненные ощущения — стресс для организма будущей матери. В этот период врач рекомендовала удалять нежелательную растительность с помощью бритвы.

Химические пилинги запрещены потому, что в высоких концентрациях кислоты способны спровоцировать появление на коже пигментных пятен, от которых после родов будет сложно избавиться, продолжила дерматолог. Недопустимыми при беременности процедурами Манханова назвала и любые уколы красоты.

Также, как отметила дерматолог, недоступны во время беременности все физиотерапевтические процедуры и аппаратные методики, в том числе микротоки, фонофорез, фототерапия, лазерная шлифовка. Помимо этого, стоит отказаться от любых обертываний тела, от механической и ультразвуковой чистки лица.

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