Вы счастливы в отношениях? Значит, вы в целом здоровее остальных
Согласно результатам нового исследования, от уровня удовлетворённости близкими отношениями может зависеть состояние тела. И положительный опыт таких отношений благотворно сказывается на организме.
Положительный и отрицательный опыт в отношениях связан с ежедневным стрессом, его преодолением, кровяным давлением, особенностями сердечного ритма.
В ходе нового научного исследования специалисты в течение трёх недель наблюдали за 4005 людьми. У каждого из них каждый день через смарт-часы или смартфон измеряли артериальное давление, пульс, способность справляться с трудностями, стресс.
В целом оказалось, что в среднем люди, имеющие больше положительного и меньше негативного опыта отношений, сообщали о меньшем количестве стресса, лучшем совладании с собой, более низком давлении. Это способствовало в лучшей работе организма с физиологической точки зрения. И наоборот: изменчивость в отношениях, конфликты чаще предсказывали стресс, преодоление трудностей, давление.