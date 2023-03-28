Вы счастливы в отношениях? Значит, вы в целом здоровее остальных

Согласно результатам нового исследования, от уровня удовлетворённости близкими отношениями может зависеть состояние тела. И положительный опыт таких отношений благотворно сказывается на организме.

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Положительный и отрицательный опыт в отношениях связан с ежедневным стрессом, его преодолением, кровяным давлением, особенностями сердечного ритма.

В ходе нового научного исследования специалисты в течение трёх недель наблюдали за 4005 людьми. У каждого из них каждый день через смарт-часы или смартфон измеряли артериальное давление, пульс, способность справляться с трудностями, стресс.