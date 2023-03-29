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37 минут назад

Правда ли, что занятия спортом положительно влияют на психику человека

Ferra.ru

Долгое время учёные были уверены, что спорт помогает человеку оставаться в форме. Однако в новом обзоре отмечается, что сейчас нет убедительных доказательств того, что занятия физические упражнения полезны для психики.

Правда ли, что занятия спортом положительно влияют на психику
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В научном обзоре, объединившем в себе 109 испытаний, в которых приняли участие 11 тысяч здоровых людей, говорится, что доказательства того, что регулярные занятия спортом поддерживают здоровье мозга, слишком неубедительны. Опубликованы все сделанные выводы были в издании ature Human Behavior.

На сегодня у учёных есть слишком мало доказательств положительной связи между регулярными физическими упражнениями и улучшением когнитивных функций (мыслительных функций) у здоровых людей.

Клинические испытания, связанные с пользой физических упражнений для здоровья мозга, имеют несколько проблем. Дело в том, что наблюдения обычно в этом случае длятся очень недолго. Обычно - три-шесть месяцев, редко можно найти год. К тому же размер выборки обычно тоже маленький.

Здоровье,
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