Ученые: дикая черника помогает сжечь жир

Результаты недавнего исследования, проведённого Калифорнийским политехническим университетом имени Гумбольдта, показали, что дикая черника может способствовать сжиганию жира. Подробнее об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nutrients.
Учёные впервые узнали, как дикая черника влияет на сжигание жира у непрофессиональных спортсменов во время выполнения физических упражнений. Предполагается, что эта ягода способствует сжиганию жира.
В новом исследовании приняли участие 11 здоровых мужчин, занимающихся аэробикой. Каждый из них ежедневно ел 25 г дикой черники (примерно 1 чашка) в течение двух недель. Кроме того, они в течение 40 минут в лаборатории Cal Poly Humboldt ездили на велосипеде.
Выяснилось, что люди сжигали гораздо больше жира после употребления дикой черники. К примеру, скорость окисления жира увеличивалась на 19,7%, 43,2% и 31,1% спустя 20, 30 и 40 минут выполнения тренировки. Происходило это, как считают эксперты, благодаря антоцианам - особым веществам в составе черники.