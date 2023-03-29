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28 минут назад

Ученые: дикая черника помогает сжечь жир

Ferra.ru

Результаты недавнего исследования, проведённого Калифорнийским политехническим университетом имени Гумбольдта, показали, что дикая черника может способствовать сжиганию жира. Подробнее об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nutrients.

Ученые: дикая черника помогает сжечь жир
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные впервые узнали, как дикая черника влияет на сжигание жира у непрофессиональных спортсменов во время выполнения физических упражнений. Предполагается, что эта ягода способствует сжиганию жира.

В новом исследовании приняли участие 11 здоровых мужчин, занимающихся аэробикой. Каждый из них ежедневно ел 25 г дикой черники (примерно 1 чашка) в течение двух недель. Кроме того, они в течение 40 минут в лаборатории Cal Poly Humboldt ездили на велосипеде.

Выяснилось, что люди сжигали гораздо больше жира после употребления дикой черники. К примеру, скорость окисления жира увеличивалась на 19,7%, 43,2% и 31,1% спустя 20, 30 и 40 минут выполнения тренировки. Происходило это, как считают эксперты, благодаря антоцианам - особым веществам в составе черники.

Здоровье,
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