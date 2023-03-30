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2 часа назад

3 ошибки во время чистки зубов, которые портят вашу улыбку

WomanHit.ruиещё 1

Правильный домашний уход невероятно важен.

3 ошибки во время чистки зубов, которые портят вашу улыбку
Фото: WomanhitWomanhit

Конечно, регулярное посещение вашего стоматолога может избавить вас от многих проблем с зубами и деснами, и все же неправильный домашний уход может свести на нет все усилия вашего специалиста. Мы собрали самые популярные ошибки при чистке зубов, которые вы, скорее всего, тоже допускаете.

Вы пользуетесь пастой, предназначенной для всей семьи

Для большинства такая универсальная паста может быть очень удобным вариантом, однако ваши зубы не скажут вам «спасибо». В идеале у каждого члена семьи должна быть своя паста в зависимости от особенностей полости рта и возраста. Учитывайте потребности своего организма, например, если у вас чувствительные десны, вам необходима специальная паста с особым составом. То же касается ситуаций, если у вас есть ортодонтические конструкции.

Вы используете неправильную технику чистки

Несмотря на большую просвещенность во многих вопросах, многие люди даже во взрослом возрасте не в курсе, как правильно чистить зубы. Иногда получается так, что му делаем себе только хуже, загоняя бактерии под десны и в принципе не полностью прочищая все уголки ротовой полости. Важно освоить правильную технику чистки зубов, а также не забывайте про язык, который также нуждается во внимании и тщательном очищении.

Вы не используете дополнительные средства

Если у вас есть различные конструкции, к примеру, брекеты, ваш врач, скорее всего, посоветовал вам дополнительные средства для чистки зубов в виде ершиков, нитей и ополаскивателей. Используете ли вы их? Если да, все отлично. В противном случае вы получите дополнительные проблемы с зубами в виде межзубного кариеса, который довольно непросто пролечить, пока вы носите брекеты. Потратьте лишние полчаса, но полностью очистите и зубы, и несъемные конструкции.

Здоровье,Пластические операции,
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