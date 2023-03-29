Опасен ли геморрой для здоровья матери и ребенка

Беременные и родившие женщины нередко сталкиваются с геморроем. Он может серьезно снижать качество жизни, но может ли это заболевание нанести серьезный вред здоровью? Разбираемся вместе с Татьяной Гармановой, колопроктологом, онкологом, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры хирургии факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Почему при беременности появляется геморрой?

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Геморрой — довольно частая проблема, которая возникает у женщин во время беременности, сразу после родов и в послеродовом периоде. Причин для этого несколько: появление в принципе плода у женщины, давление его на малый таз, ухудшение оттока из вен малого таза, а также влияние гормонов, которые замедляют перистальтику кишечника, что приводит к усугублению запоров, являющихся факторами риска геморроидальной болезни.

Свой вклад вносят также изменение образа жизни, уровня физической активности — пациентки меньше двигаются, меньше занимаются спортом, ведут сидячий образ жизни. Все это усугубляет течение геморроидальной болезни, и у пациенток появляются жалобы во время беременности и после родов.

Что делать если геморрой появился во время беременности?

Скорее всего, геморрой не появился, ведь геморроидальные узлы есть у всех людей, просто кого-то они беспокоят, а кого-то нет. Правильнее будет сказать, что геморрой начал проявлять себя какими-то симптомами, геморроидальные узлы стали давать о себе знать во время беременности. С этим можно и нужно бороться.

Во-первых, надо разобраться, появившиеся симптомы — это проявления хронического геморроя или это остро возникшая ситуация, например, такая, как перианальный венозный тромбоз — появление очень болезненного маленького или большого узла в области анального канала. Два этих состояния должны лечиться по-разному, но в основе всегда лежит консервативная терапия — это различные мази, свечи, системные препараты, которые позволяют справиться с проявлениями геморроидальной болезни.

Радикальным лечением геморроидальной болезни во время беременности, конечно, занимаются крайне редко. Это происходит в исключительных ситуациях, например, при рецидивирующем кровотечении, некупируемом болевом синдроме, при остром тромбозе. Всегда это должно проходить в стационарах, которые имеет в своем составе родильный дом.

Опасен ли геморрой для матери или плода?

Нет, геморрой любой степени тяжести и любой выраженности не может быть противопоказанием для естественных родов. Никакой угрозы геморрой ни для матери, ни для плода не представляет. Вопрос только в качестве жизни матери, именно на это направлена основная терапия геморроидальной болезни у беременных и родильниц. Естественно, мы, врачи, придерживаемся мнения, что любое заболевание лучше профилактировать, предотвращать, чем лечить его проявления.

Что можно сделать, чтобы геморрой не появлялся?

Часть факторов риска, таких как наличие плода, изменение гормонального статуса, конечно же, никуда убрать невозможно. Однако можно воздействовать на такие факторы как запоры, на изменение характера питания, на изменение физической активности, общим словом, на факторы, касающиеся образа жизни.

При планировании беременности хорошо бы показаться проктологу для того, чтобы оценить, насколько высоки риски развития геморроидальной болезни во время беременности именно у вас.