Как реагировать на новость о венерической болезни партнера

Клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский призвал сохранять спокойствие, если у партнера найдут инфекцию, передаваемую половым путем (ИППП). В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, как правильно реагировать на подобную новость.

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Самбурский посетовал, что зачастую разговоры о венерических болезнях остаются табу даже в крепких парах. По его мнению, это неправильно: между любящими людьми не должно быть секретов, тем более в вопросах доверия и здоровья.

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Психолог посоветовал после анализов, показавших положительный результат на ИППП, пересдать их еще раз, чтобы исключить ошибку. Если же повторный анализ подтвердит заражение, нужно готовиться к серьезному разговору.

Близкому человеку придется рассказать правду, какой бы горькой она ни была, предупредил Самбурский. Нужно понимать, что у некоторых болезней бывают серьезные последствия — например, бесплодие и даже летальный исход.

350 млн человек по всему миру заболевают излечимыми венерическими заболеваниями ежегодно.

Самбурский отметил, у любого человека, чей партнер подхватил половую инфекцию, возникают страхи и вопросы. Перед разговором заболевшему стоит собрать как можно больше информации об ИППП. Тогда проще понять процесс передачи болезни, ее симптомы и методы лечения. Также это поможет сообщить новость близкому.

Психолог добавил, что подготовленные ответы на вопросы о заболевании и ссылка на авторитетные источники (например, сайт ВОЗ или Московский Центр дерматовенерологии и косметологии) помогут узнать больше о венерическом заболевании, успокоиться и передать спокойствие партнеру.

Самбурский обратил внимание, что лучше говорить на щекотливую тему там, где оба партнера чувствуют себя безопасно и комфортно. Стоит выбрать уединенное место, где не будут мешать. Лучше всего подходит время, когда оба партнера собраны. Романтический ужин или постель — не лучшие места для обсуждения таких тем.

По словам Самбурского, после разговора необходимо вместе пройти комплексное лечение. Также необходимо обдумать, что означает эта болезнь для отношений. В большинстве случаев заражение означает, что близкий человек имел сексуальные отношения с кем-то еще, поэтому возникает вопрос: можно ли доверять любимому человеку?