Врач рассказала о способе борьбы с весенним стрессом

Российский врач Елена Горина рассказала, как вернуть себе бодрость и хорошее настроение во время весенней хандры.

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В разговоре с представителями СМИ медик отметила, что весной организм человека перестраивается, что может спровоцировать появление стресса.

Чтобы восстановиться после весенней хандры и вернуть себе бодрость и хорошее настроение, специалист посоветовала пересмотреть рацион. В него следует включить больше рыбы, морепродуктов, злаков, орехов, ягод, фруктов, а также обратить внимание на йогурты, передает издание URA.RU.

– Такая пища способствует уменьшению провоспалительного фона и насыщает организм веществами, необходимыми для синтеза дофамина и серотонина – медиаторов хорошего настроения, – рассказала Горина.