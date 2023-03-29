Врач рассказала о способе борьбы с весенним стрессом

Российский врач Елена Горина рассказала, как вернуть себе бодрость и хорошее настроение во время весенней хандры.
В разговоре с представителями СМИ медик отметила, что весной организм человека перестраивается, что может спровоцировать появление стресса.
Чтобы восстановиться после весенней хандры и вернуть себе бодрость и хорошее настроение, специалист посоветовала пересмотреть рацион. В него следует включить больше рыбы, морепродуктов, злаков, орехов, ягод, фруктов, а также обратить внимание на йогурты, передает издание URA.RU.
– Такая пища способствует уменьшению провоспалительного фона и насыщает организм веществами, необходимыми для синтеза дофамина и серотонина – медиаторов хорошего настроения, – рассказала Горина.
По словам врача, весенняя хандра может быть связана с нарушением обмена мелатонина, который зависит от уровня освещенности. Специалист объяснила, что человек более энергичен и активен, когда световой день длиннее и светит яркое солнце.