Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
2 часа назад

Врач рассказала о способе борьбы с весенним стрессом

Vse42.ru

Российский врач Елена Горина рассказала, как вернуть себе бодрость и хорошее настроение во время весенней хандры.

Врач рассказала о способе борьбы с весенним стрессом
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В разговоре с представителями СМИ медик отметила, что весной организм человека перестраивается, что может спровоцировать появление стресса.

Чтобы восстановиться после весенней хандры и вернуть себе бодрость и хорошее настроение, специалист посоветовала пересмотреть рацион. В него следует включить больше рыбы, морепродуктов, злаков, орехов, ягод, фруктов, а также обратить внимание на йогурты, передает издание URA.RU.

– Такая пища способствует уменьшению провоспалительного фона и насыщает организм веществами, необходимыми для синтеза дофамина и серотонина – медиаторов хорошего настроения, – рассказала Горина.

По словам врача, весенняя хандра может быть связана с нарушением обмена мелатонина, который зависит от уровня освещенности. Специалист объяснила, что человек более энергичен и активен, когда световой день длиннее и светит яркое солнце.

Здоровье,Елена Горина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий