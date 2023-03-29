Как отказ от сахара влияет на здоровье

В первое время после прекращения употребления сахара человек может испытывать ощущение дискомфорта. Однако довольно быстро негативные последствия отказа сменяются положительными. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал диетолог Михаил Гинзбург.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, сахар имеет своеобразный наркотический эффект.

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— Сахар как привычный продукт довольно быстро встраивается в организм, и человек сразу начинает себя чувствовать хорошо. Но также быстро сахар уходит, и человек начинает чувствовать себя плохо. От сахара возникает зависимость, чем-то похожая на наркотическую, — предупредил эксперт.

После отказа от сахара человек может ощущать тревогу, дискомфорт и понижение настроения. Также возможно ощущение неудовлетворенности питанием, отметил собеседник «ВМ».

Период такой неудовлетворенности обычно недлинный, подчеркнул Гинзбург.

— Такое состояние длится дня три-четыре. В данном случае речь идет о воздержании от чего-то привычного. В силу целого ряда обстоятельств, особенностей функционирования мозга в таких случаях мы испытываем какой-то дискомфорт. Например, человек привык утром пить кофе. После отказа от кофе в нем появляется тревожность, которая потом проходит, — рассказал эксперт.

Чтобы несколько сгладить переходный период, можно использовать сахарозаменители. Лучше отдать предпочтение таким вариантам, как инулин, олигофруктоза и эритрит, перечислил диетолог.

Через несколько дней после отказа от сахара человек адаптируется и начинает чувствовать положительные эффекты, подчеркнул врач.

— После отказа от сахара улучшается сон, повышается настроение, уходит тревога, снижается давление. Можно заметить нормализацию уровня липидов в крови и некоторое снижение веса. Хотя можно и не заметить, но в целом долгоиграющие эффекты отказа от сахара все положительные, — уверен эксперт.