Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
3 часа назад

Как отказ от сахара влияет на здоровье

Вечерняя Москваиещё 1

В первое время после прекращения употребления сахара человек может испытывать ощущение дискомфорта. Однако довольно быстро негативные последствия отказа сменяются положительными. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал диетолог Михаил Гинзбург.

Как отказ от сахара влияет на здоровье
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, сахар имеет своеобразный наркотический эффект.

Видео дня

— Сахар как привычный продукт довольно быстро встраивается в организм, и человек сразу начинает себя чувствовать хорошо. Но также быстро сахар уходит, и человек начинает чувствовать себя плохо. От сахара возникает зависимость, чем-то похожая на наркотическую, — предупредил эксперт.

После отказа от сахара человек может ощущать тревогу, дискомфорт и понижение настроения. Также возможно ощущение неудовлетворенности питанием, отметил собеседник «ВМ».

Период такой неудовлетворенности обычно недлинный, подчеркнул Гинзбург.

— Такое состояние длится дня три-четыре. В данном случае речь идет о воздержании от чего-то привычного. В силу целого ряда обстоятельств, особенностей функционирования мозга в таких случаях мы испытываем какой-то дискомфорт. Например, человек привык утром пить кофе. После отказа от кофе в нем появляется тревожность, которая потом проходит, — рассказал эксперт.

Чтобы несколько сгладить переходный период, можно использовать сахарозаменители. Лучше отдать предпочтение таким вариантам, как инулин, олигофруктоза и эритрит, перечислил диетолог.

Через несколько дней после отказа от сахара человек адаптируется и начинает чувствовать положительные эффекты, подчеркнул врач.

— После отказа от сахара улучшается сон, повышается настроение, уходит тревога, снижается давление. Можно заметить нормализацию уровня липидов в крови и некоторое снижение веса. Хотя можно и не заметить, но в целом долгоиграющие эффекты отказа от сахара все положительные, — уверен эксперт.

Со временем можно ощутить, что вкус обычных продуктов стал более выразительным и приятным, отметил собеседник «ВМ». Это явление появляется сразу, просто человеку требуется время, чтобы его осознать, заключил Гинзбург.

Здоровье,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий