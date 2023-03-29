Как отношения влияют на здоровье человека

"То, как вы относитесь к своим близким, может влиять на то, как функционирует ваше тело. Как положительный, так и отрицательный опыт в отношениях влияет на наш организм, на уровень стресса, кровяное давление и частоту сердечных сокращений", – объяснили исследователи.