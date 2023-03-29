Спортивный врач и реабилитолог Юрий Сдобников рассказал о том, как можно похудеть за месяц. Об этом сообщает "Лента.ру".

Он отметил, что не стоит сразу садиться на строгую диету, так как из-за этого можно потерять мышцы и большое количество энергии. Также в таком случае человек употребляет недостаточное количество витаминов, что ведет к срывам. Таким образом, он рекомендует сокращать суточную калорийность на 10-15%. Пищу с высоким содержанием углеводов он рекомендовал заменить на белковую, так как она дольше сохраняет чувство сытости.

В план похудения стоит добавить силовые тренировки. Они помогают нарастить мышечную массу или не потерять ее. Если человек никогда не занимался с большим весом, то сначала надо работать с собственным весом. Не стоит забывать о кардиотренировках, так как они помогают ускорить метаболизм и сжигать больше калорий.

Сдобников отметил, что худеть нужно постепенно, а не к определенной дате, так как жир имеет еще и защитную функцию.