Что такое парабены и действительно ли они вредят здоровью

Многие средства по уходу за волосами и кожей рекламируются как не содержащие парабенов. Но что это вообще за ингредиенты?

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Если говорить с химической точки зрения, то парабен представляет собой группу парагидроксибензоатов. Существует ряд разновидностей парабенов. Например, это метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен, бутилпарабен. Причём они могут иметь и другие названия: допустим, метилпарабен - 4-гидроксиметиловый эфир бензойной кислоты или метил-4-гидроксибензоат.

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В целом парабены - это группа близкородственных молекул, которые добавляют в небольших количествах (менее 1%) в продукты питания, косметику, лекарства в качестве консервантов. Эти вещества работают таким образом, что предотвращают рост вредных бактерий и грибков. В результате продукт становится более безопасным, а его срок годности увеличивается.

Некоторые исследования, проведённые на клетках или животных, показали, что парабены оказывают влияние на эндокринную систему. Однако непонятно, имеет ли это отношение к людям.

Возможно, вы слышали, что парабены являются эстрогенными, то есть они могут имитировать эстроген или воздействовать на него в организме. Однако их действие не так сильно, как действие натурального эстрогена и фитоэстрогенов (последние соединения вырабатываются многими растениями).

То есть парабены, если их использовать в небольших дозах, практически не способны нанести вреда здоровью человека.

Но люди беспокоятся о наличии парабенов из-за одного неверно истолкованного исследования 2004 года. В ходе этого исследования учёные обнаружили в тканях молочной железы и при раке молочной железы в организме парабены. Но это совсем не значит, что эти вещества приводят к раку.

Отказ от парабенов стал эффективным маркетинговым инструментом. Ведь если люди хотят покупать продукты без парабенов и готовы платить за них больше, то почему бы им их не продавать? Однако отсутствие парабенов в продукте не означает отсутствие в нём консервантов, как и то, что такой продукт безопаснее. Более того, при удалении из продукта парабенов нужно добавить к нему другие консерванты, которые могут быть менее эффективными.