Врач оценил содержание кишечной палочки в «Филадельфии»

Содержание кишечной палочки в ряде продуктов – это норма, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя результаты исследования Роскачества, согласно которым в 40% роллов обнаружены колиформные бактерии.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Специалисты Роскачества исследовали роллы, в 40% из которых нашли кишечную палочку (колиформные бактерии). При этом в 100% случаев во всех роллах «Филадельфия» было выявлено превышение по числу микроорганизмов (КМАФАнМ).

«Такая еда не в нашей генетической культуре. У нас есть северные народы, которые едят некоторые вид рыб, строганину едят, но в целом, у нас не принято есть сырую пищу. Это не для нас», – говорит Онищенко.

Он не рекомендует гражданам России есть блюда, содержащие сырую рыбу. В том числе, это относится к роллам «Филадельфия», сушам и сашими.

«А вообще, кишечная палочка у нас нормируется в официальных документах на питьевую воду, мы допускаем наличие кишечной палочки в питьевой воде. Кишечная палочка – это нормальная флора нашего кишечника. Кишечная палочка используется как индикатив возможного загрязнения», – рассказывает эксперт.

Если содержание кишечной палочки в том или ином продукте превышает норматив, это значит, что есть вероятность, что в эту воду или пищу попали, например, сточные воды, объясняет собеседник. Но также есть кишечные палочки, которые сами по себе являются опасными.

«Если бы в Роскачестве сказали, что нашли хотя бы одну спору сибирской язвы, то это было бы ЧП. Тем не менее, я надеюсь, что среди россиян приверженцев этой еды очень мало. И я предлагаю лиге поглотителей роллов и их производителям не паниковать и следить за качеством продуктов, правильно их хранить», – заключил Онищенко.