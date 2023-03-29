Тыквенные семечки: чем они полезны для здоровья человека

Тыквенные семечки: чем они полезны для здоровья человекаТыквенные семечки полезны для нашей иммунной системы, так как содержат витамин Е и цинк. Источник фото: freepik.comОни богаты антиоксидантами, борющимися с болезнямиТыквенные семечки богаты многими антиоксидантами, которые защищают наши клетки от повреждений, вызывающих патологии, и уменьшают воспаление. Исследования показали, что противовоспалительные свойства тыквенных семечек важны для здоровья печени, мочевого пузыря, кишечника и суставов.Они укрепляют иммунитетТыквенные семечки полезны для нашей иммунной системы, поскольку содержат витамин Е и цинк. Цинк защищает наш организм от воспалений, аллергии и микробов. Таким образом он предотвращает инфекции и повышает общий иммунитет.Они помогают контролировать весУпотребление тыквенных семечек в качестве закуски может помочь вам в процессе похудания. Они отлично подходят для сжигания жира и наращивания мышечной массы.Они сохраняют чувство сытости и богаты цинком, кальцием, белком и клетчаткой. Клетчатка помогает нашей пищеварительной системе и заставляет нас чувствовать себя менее голодными в течение дня. Это мешает нам набирать килограммы. Цинк помогает сжигать жир и позволяет нам эффективно терять килограммы.Они улучшают здоровье сердцаПоскольку они содержат магний, калий и полезные жирные кислоты, было показано, что тыквенные семечки, и особенно масло тыквенных семечек, улучшают здоровье сердца и помогают снизить риск ишемической болезни сердца.Добавки с маслом тыквенных семечек повышают уровень хорошего холестерина (ЛПВП) в крови взрослых, это может снизить кровяное давление.Кроме того, тыквенные семечки могут расширять вены и стимулировать кровоток, помогая сердцу работать более эффективно.Они уравновешивают уровень сахара в кровиОдним из важнейших полезных свойств тыквенных семечек является их способность регулировать уровень сахара в крови. Тыквенные семечки богаты белком и клетчаткой, которые могут замедлять всасывание сахара в кровоток для лучшего контроля уровня сахара в крови у диабетиков.Тыквенные семечки богаты магнием, веществом, которое многие люди не могут получать в достаточном количестве на протяжении всего своего рациона. Магний помогает снизить риск диабета, регулируя уровень сахара в крови.Регулирует качество снаУпотребление тыквенных семечек перед сном может помочь им хорошо выспаться ночью. Тыквенные семечки являются источником триптофана, природного вещества, способствующего сну. Магний, цинк, медь и селен, содержащиеся в тыквенных семечках, могут влиять на время и качество сна.Они могут улучшить здоровье простатыБлагодаря богатому содержанию фитонутриентов в тыквенных семечках, включая антиоксиданты, жирные кислоты и цинк, они могут улучшить здоровье простаты у мужчин.Было показано, что они уменьшают симптомы и улучшают качество жизни у мужчин с доброкачественным увеличением предстательной железы.Помогает в борьбе с увеличением раковых клетокБлагодаря высокому содержанию антиоксидантов они могут помочь бороться с увеличением количества раковых клеток и помочь предотвратить рак. Было исследовано, что они могут быть эффективными в профилактике и лечении рака груди.Диеты, богатые тыквенными семечками, были связаны с более низким риском развития нескольких видов рака, включая рак желудка, легких, кишечника и груди.ПитаниеТыквенные семечки богаты магнием, минералами и витаминами К, которые эффективны при заживлении ран. Они также содержат цинк, минерал, который помогает иммунной системе бороться с бактериями и вирусами.Облегчение для женщин с синдромом поликистозных яичниковНекоторые исследования показали, что тыквенные семечки помогают женщинам с синдромом поликистозных яичников, снова регулируя гормональный баланс. Тыквенные семечки помогают предотвратить выпадение волос и снизить вероятность остеопороза. Кроме того, тыквенные семечки помогают снизить уровень холестерина у женщин.Улучшает работу мочевого пузыряОни могут в значительной степени вылечить жалобы на слишком активный мочевой пузырь, регулируя дисфункцию мочеиспускания.Читайте также: Укроп: свойства, преимущества, применение и для чего он нужен.Материал носит ознакомительный характер. Перед применением рекомендаций и советов с сайта необходима очная консультация с лечащим врачом.