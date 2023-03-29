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2 часа назад

Фитнес-модель назвала способы быстро сжечь 100 килокалорий

Lenta.ru

Фитнес-модель Алена Долмацкая назвала способы быстро сжечь 100 килокалорий. Об этом сообщает «Чемпионат».

Фитнес-модель назвала способы быстро сжечь 100 килокалорий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Долмацкая заявила, что сжиганию калорий способствует велотренажер. Также она посоветовала быстро подняться вверх по лестнице, глубоко присесть, принять позицию планки, сделать отжимание, вернуться в глубокий присед и из него выпрыгнуть вверх, а затем спуститься вниз по лестнице.

Кроме того, модель посчитала, что активная уборка сжигает 100 килокалорий за 30 минут. Для этого нужно помыть пол, окна и пропылесосить всю квартиру. Последним способом сжечь 100 килокалорий Долмацкая назвала прогулку. По ее мнению, для этого человеку понадобится не более 15 минут активной ходьбы.

13 марта тренер Майк Бол дал советы по избавлению от жира в области живота. Специалист заявил, что уменьшить объем живота можно только в процессе похудения, поэтому неверно прорабатывать лишь эту зону, но не заниматься прокачкой остальных мышц и не менять питание.

Здоровье,
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