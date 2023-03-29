Фитнес-модель назвала способы быстро сжечь 100 килокалорий

Фитнес-модель Алена Долмацкая назвала способы быстро сжечь 100 килокалорий. Об этом сообщает «Чемпионат».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Долмацкая заявила, что сжиганию калорий способствует велотренажер. Также она посоветовала быстро подняться вверх по лестнице, глубоко присесть, принять позицию планки, сделать отжимание, вернуться в глубокий присед и из него выпрыгнуть вверх, а затем спуститься вниз по лестнице.

Кроме того, модель посчитала, что активная уборка сжигает 100 килокалорий за 30 минут. Для этого нужно помыть пол, окна и пропылесосить всю квартиру. Последним способом сжечь 100 килокалорий Долмацкая назвала прогулку. По ее мнению, для этого человеку понадобится не более 15 минут активной ходьбы.