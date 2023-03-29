Названо неожиданное препятствие для похудения при помощи диет и тренировок

Лишь пять процентов полных людей могут похудеть и длительное время избегать повторного набора веса с помощью диет и тренировок. В интервью The New Yorker Луиc Аронн, директор Центра по контролю веса при медицинской школе Корнеллского университета, назвал причину подобного эффекта.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По его словам, существуют гормоны, регулирующие массу тела. К ним относится, в частности, лептин: он сигнализирует мозгу, что пора перестать есть, причем чем больше у человека жира, тем больше вырабатывается лептина. Однако этот механизм нарушается, если в организм слишком быстро попадает большое количество калорий. Согласно самой правдоподобной теории, это приводит к повреждению нервов, которые реагируют на такие гормоны.

В результате, как утверждает Аронн, тело постепенно теряет чувствительность к лептину, заставляя мозг ошибочно полагать, что оно голодает. Это может стать неожиданным препятствием при похудении. «Мозг пытается сбалансировать систему, замедляя обмен веществ и повышая аппетит», — объяснил специалист.

Этот феномен подтверждается исследованием, в котором принимали участие герои популярного телешоу о борьбе с чрезмерной полнотой. Проведенные анализы показали, что после похудения у большинства из них настолько резко замедлился обмен веществ, что вскоре они вновь набрали все сброшенные килограммы.

Аронн добавил, что человеку, который однажды набрал избыточную массу и попал в цикл неправильного обмена веществ, будет сложно не только худеть, но и поддерживать достигнутый результат.