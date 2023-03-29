Кому опасно есть куриные яйца: отвечает врач

Куриное яйцо считается доступным источником белка – строителя мышц. Но некоторое время назад этот продукт попал в категорию нежелательных из-за содержащегося в нем холестерина. Стоит ли исключать яйца из рациона (и кому это все-таки необходимо), «Рамблер» узнал у терапевта Алексея Жито.

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Основной источник холестерина в яйце — желток. В 100 граммах его содержится 55 калорий, а также 16% белка, 30% фосфолипидов и 28% жира. В зависимости от размера желтка уровень жироподобного вещества варьируется от 186 мг до 216 мг. Напомним, рекомендуемая суточная норма холестерина – до 300 мг. Из-за этого появилось мнение, что яйца – не самый полезный продукт, в частности, для сердечно-сосудистой системы.

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Но у холестерина есть и важная функция – он помогает синтезу стероидных гормонов, желчных кислот и витамина D. Только при избытке это вещество может приводить к проблемам со здоровьем, например, атеросклерозу, образованию камней в желчном пузыре и заболеваниям печени.

Белок яйца менее калориен, чем желток, холестерина в нем нет вовсе. Организм человека легко его усваивает, обогащаясь при этом аминокислотами, витамином В12, рибофлавином, тиамином, кальцием, магнием, калием, цинком, железом и фосфором.

Желток и белок имеют разный состав питательных веществ и витаминов, который по сути дополняет друг друга. Поэтому диетологи рекомендуют съедать яйцо целиком.

Употребление одного-двух яиц в день здоровым человеком не приведет к проблемам. В сочетании с разнообразной диетой, богатой свежими овощами, клетчаткой, полезными жирами и медленными углеводами, поддерживать нормальный уровень холестерина нетрудно и риск развития заболеваний будет минимальным. Снижать потребление яиц целесообразно людям с повышенным уровнем холестерина в крови и с почечной недостаточностью. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

При этом если вы не хотите есть яйца, делать это ради здоровья не стоит, считает эксперт. По его мнению, полное исключение яиц из рациона не грозит негативными последствиями при условии, что вы питаетесь разнообразно и полноценно. А все перечисленные выше микро- и макроэлементы можно получить из других продуктов.

Исключить яйца из рациона следует тем, кто столкнулся с аллергией на этот продукт. Но не только им.