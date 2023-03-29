$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Кому опасно есть куриные яйца: отвечает врач

Мира Маркина
Жито Алексей Владимировичэксперт

Куриное яйцо считается доступным источником белка – строителя мышц. Но некоторое время назад этот продукт попал в категорию нежелательных из-за содержащегося в нем холестерина. Стоит ли исключать яйца из рациона (и кому это все-таки необходимо), «Рамблер» узнал у терапевта Алексея Жито.

Кому опасно есть куриные яйца: отвечает врач
Фото: UnsplashUnsplash

Основной источник холестерина в яйце — желток. В 100 граммах его содержится 55 калорий, а также 16% белка, 30% фосфолипидов и 28% жира. В зависимости от размера желтка уровень жироподобного вещества варьируется от 186 мг до 216 мг. Напомним, рекомендуемая суточная норма холестерина – до 300 мг. Из-за этого появилось мнение, что яйца – не самый полезный продукт, в частности, для сердечно-сосудистой системы.

Видео дня

Но у холестерина есть и важная функция – он помогает синтезу стероидных гормонов, желчных кислот и витамина D. Только при избытке это вещество может приводить к проблемам со здоровьем, например, атеросклерозу, образованию камней в желчном пузыре и заболеваниям печени.

Гастроэнтеролог перечислила вредные для печени продукты

Белок яйца менее калориен, чем желток, холестерина в нем нет вовсе. Организм человека легко его усваивает, обогащаясь при этом аминокислотами, витамином В12, рибофлавином, тиамином, кальцием, магнием, калием, цинком, железом и фосфором.

Желток и белок имеют разный состав питательных веществ и витаминов, который по сути дополняет друг друга. Поэтому диетологи рекомендуют съедать яйцо целиком.

Употребление одного-двух яиц в день здоровым человеком не приведет к проблемам. В сочетании с разнообразной диетой, богатой свежими овощами, клетчаткой, полезными жирами и медленными углеводами, поддерживать нормальный уровень холестерина нетрудно и риск развития заболеваний будет минимальным. Снижать потребление яиц целесообразно людям с повышенным уровнем холестерина в крови и с почечной недостаточностью.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

При этом если вы не хотите есть яйца, делать это ради здоровья не стоит, считает эксперт. По его мнению, полное исключение яиц из рациона не грозит негативными последствиями при условии, что вы питаетесь разнообразно и полноценно. А все перечисленные выше микро- и макроэлементы можно получить из других продуктов.

Исключить яйца из рациона следует тем, кто столкнулся с аллергией на этот продукт. Но не только им.

У тех, кто ест в большом количестве яйца, может повышаться риск аутоиммунных заболеваний. Это происходит за счет того, что организм реагирует на чужеродные белковые антигены и вырабатывают антитела. То есть такой факт возможен, но при адекватном употреблении он не выше среднепопуляционного.

Аутоиммунные заболевания яйцами действительно могут провоцироваться, но в ровно в той же степени, как и употребление любых других мясных продуктов, то есть мясо и в целом любые белковые молекулы провоцируют развитие аутоиммунных реакций.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.
Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий