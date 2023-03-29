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14 часов назад

Стало известно, как людям с псориазом ухаживать за кожей весной

Секрет Фирмы

Людям с псориазом, атопическим дерматитом и крапивницей весной особенно внимательно надо следить за своим здоровьем и оградиться от аллергенов, которые могут вызвать непредвиденную реакцию. К примеру, отказаться от каких-то продуктов и чаще умываться, чтобы смывать пыльцу, которая осела на коже во время прогулки. Об этом рассказала эксперт бренда Skin Helpers Надежда Макагонова.

Как людям с псориазом ухаживать за кожей весной
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Каким должно быть очищающее средство?

Прежде всего в нём не должно быть экстрактов, потому что любой из них может стать аллергеном для кожи в период весеннего обострения и ещё вызывать сухость. Очищающее средство также должно быть без поверхностно-активных веществ SLS, SLES и ALS.

Весной надо пользоваться средством защиты от солнца. Однако на его состав тоже стоит смотреть внимательно — в креме не должно быть веществ, которые вызовут аллергическую реакцию.

Как выбрать уходовую косметику?

В ней должны быть мочевина, полисахариды и ниацинамид.

«Эти вещества отлично притягивают влагу и удерживают её на поверхности эпидермиса, поддерживая естественный уровень увлажненности, что поможет облегчить симптомы аллергий», — объяснила Макагонова.

Ранее врач-хирург из Швеции и специалист по репродуктивному здоровью Садхана Кала заявила, что добиться хорошей и свежей кожи можно, просто отказавшись от курения и алкоголя. Ещё врач рассказала, как должна выглядеть здоровая кожа. Спойлер: не идеально.

Здоровье,
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