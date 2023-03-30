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2 часа назад

Онкодерматолог предупредил, для кого маникюр с гель-лаком может быть смертельно опасен

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При генетической предрасположенности к меланоме нужно с осторожностью пользоваться УФ-лампой для маникюра. Об этом «Клопс» рассказал онкодерматолог Павел Алексеенко.

Для кого маникюр с гель-лаком может быть смертельно опасен
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

«Люди, у которых есть мутации MC1R, действительно могут получить рак кожи на маникюре или в солярии. Среди факторов риска первый — плохая наследственность, болезнь мамы или папы, бабушки, дедушки. Важен также тип кожи. Светлокожие, бледнолицые, с голубыми глазами, рыжие имеют больше шансов», — объяснил врач.

Меланома распространена в солнечных городах и странах. Людям с нежной кожей онкодерматолог рекомендует избегать ожогов.

«Если в анамнезе были ожоги кожи с волдырями, покраснения — люди, склонные к длительному нахождению на солнце, с более высокой вероятностью заболеют раком», — рассказал Алексеенко.

Опасность УФ-ламп выявили учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США), результаты опубликовал сайт Nature Communications. После облучения живых клеток были повреждены ДНК и митохондрии.

Эффект от вредного воздействия УФ-лампы накапливается. Врачи рекомендуют пользоваться обычным лаком, перед маникюром наносить на руки крем с SPF 30 и выше и сушить гель-лак в перчатках с прорезями для пальцев.

Врач-дерматолог рассказал, почему на ногтях появляются белые пятна. Одна из причин — нехватка витаминов.

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