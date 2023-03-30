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Россиян предупредили об опасности популярной пищевой привычки

Врач-диетолог Марина Макиша предупредила россиян, что частые перекусы могут ухудшить состояние людей с сахарным диабетом или предрасположенностью к заболеванию. О том, чем опасна популярная пищевая привычка, врач рассказала в эфире программы «О самом главном», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Россиян предупредили об опасности популярной пищевой привычки
© Лента.ру

По словам диетолога, людям, страдающим от диабета или инсулинрезистентности, которая является предвестником заболевания, особенно важно соблюдать режим питания.

«Постоянные подъедания, перекусы сладостями, какими-то баранками, сушками — все это приводит к постоянным колебаниям уровня глюкозы в крови, скачкам инсулина. Это расшатывает всю нашу метаболическую систему», — сказала она.

По словам доктора, людям с диабетом или тем, кто предрасположен к этому заболеванию, важно придерживаться режима питания.

«Завтрак, обед и ужин и один-два правильных перекуса, тоже лучше белковых. Например, стакан кефира или то же самое вареное яйцо или какой-то кусочек мяса или сыра, будет лучше, чем засовывать в рот конфету», — объяснила Макиша.

Ранее диетолог Антонина Саволюк назвала причину неконтролируемых перекусов и заявила, что с их помощью организм пытается избежать стресса. Тем не менее такая пищевая привычка может привести не только к сахарному диабету, но и холециститу, сердечной недостаточности и инсульту.

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