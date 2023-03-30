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4 часа назад

Терапевт Загорулько опроверг эффективность лука и чеснока против инфекций

Мира Маркина

Еще несколько столетий назад чеснок носили с собой, веря, что это может уберечь от чумы и других инфекций. Есть ли в этом смысл, «Газете.ру» рассказал терапевт и пульмонолог Олег Загорулько.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день не существует клинических данных о пользе лука и чеснока в борьбе с вирусами и бактериями. Нет также подтверждения о снижении восприимчивости организма к инфекциям, ускорении процесса выздоровления при употреблении этих продуктов. Верить в то, что чеснок и лук предотвращают бронхит и пневмонию тоже не стоит, отметил медик.

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При этом есть эти продукты во время заболевания можно, заявил терапевт. Они не нанесут вреда здоровью, а лишь станут дополнением к рациону.

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Здоровье,Видео,
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