Рафинированное масло укорачивает жизнь

Угрозу для здоровья человека представляют масла, которые многократно перерабатывали и в результате добились того, что натуральные жиры в них заменили трансжиры. А это настоящая отрава для организма человека…

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Полинасыщенная угроза

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Известный американский офтальмолог, основатель некоммерческого фонда по борьбе с макулярной, то есть возрастной дегенерацией сетчатки, доктор Крис Кноббе не собирался никого пугать.

На конференции в Денвере он лишь огласил результаты исследований, которые проводились много лет. Его лекция потрясла присутствовавших. В докладе «Болезни цивилизации» Кноббе заявил, что распространившаяся по всему миру макулярная дегенерация сетчатки, как и большинство других хронических болезней, связана с потреблением обработанных растительных масел, в которых преобладают полиненасыщенные жирные кислоты омега-6.

Многие люди потребляют их в объеме 80 граммов в день, тогда как в 1909 году ограничивались 2 граммами. Кноббе назвал происходящее глобальным экспериментом над человечеством. По его мнению, сверхизбыточное потребление жирных кислот омега-6 породило эпидемию хронических дегенеративных болезней.

Речь идет о популярных пищевых растительных маслах, среди которых хлопковое, рапсовое, подсолнечное, соевое, кукурузное. Процесс полной или частичной гидрогенизации превращает полиненасыщенные жиры в этих маслах в трансжиры, вызывающие множество болезней. Гидрогенизированные жиры появились в начале прошлого века, что позволяло продлить срок хранения пищевых продуктов. Сам процесс гидрогенизации заключается в нагреве растительных масел при очень высоких температурах с добавлением молекул водорода и металлического катализатора. При этом изменяется структура первоначальной молекулы. Жидкие масла превращаются в твердый жир, выдерживающий высокую температуру. Они входят в маргарин, их используют при изготовлении мороженого, выпечки, продукции фастфуда.

Впервые трансжиры применила компания Procter & Gamble. В 1911 году она объявила, что начинает продажу продукта более полезного, чем топленый свиной жир, и экономного, чем сливочное масло.

Кноббе рассказывает, что производители стали заменять более дорогие животные жиры растительными маслами, богатыми полиненасыщенными жирными кислотами. В США людей убеждали, что именно полиненасыщенные кислоты спасают клетки от разрушения, в отличие от насыщенных жирных кислот. Но все наоборот!

Сбой на клеточном уровне

Кноббе указывает, что эти жиры стали важным фактором ожирения населения. Только потребляемые в объеме 80 граммов, они дают 720 калорий. В первой половине XX века человечество намного реже встречалось с такими недугами, как диабет, ожирение, рак, болезни сердца, метаболический синдром. В американской хронике 50-60-х годов редко попадаются очень полные люди.

В 2010 году смертность от болезней сердца в США выросла по сравнению с началом прошлого века на 32%. За последние 80 лет заболевания диабетом 2-го типа участились в 25 раз. В XIX веке ожирением страдали только 1,2% американцев, в 2015-м это уже почти 40%. Наблюдается невероятный всплеск случаев макулярной дегенерации сетчатки.

«Болезни от сердечных до атеросклероза, макулярная дегенерация и рак имеют в своей основе митохондриальную дисфункцию, - поясняет Кноббе в своей лекции. - В первую очередь происходит сбой в работе транспортной цепочки электронов, начинается выделение гидроксильных радикалов и супероксида. Эти свободные радикалы вызывают мутации ядерной митохондриальной ДНК, что приводит к развитию сердечных недугов, макулярной дегенерации, болезней Альцгеймера и Паркинсона, катастрофическому каскаду перекисного окисления липидов, выработке токсичных альдегидов. Избыток полиненасыщенных жиров аккумулируется в клетках, в мембранах, митохондрии и приводит к реакции перекисного окисления. Не происходит положенного сжигания жира, и человек начинает набирать вес».

Кноббе утверждает, что эти губительные биохимические процессы проистекают от содержащейся в растительных маслах линоленовой кислоты, которой является 18-углеродный жир омега-6. Это основной элемент многих растительных масел, в которых его присутствие доходит до 80%.

В словах Кноббе нет особого открытия, российские исследователи также озабочены тем, что в среднем россияне получают с едой в десять раз больше омега-6, чем рекомендовано нормой, что приводит к образованию тромбов, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов. Однако большинство экспертов избегают указывать на источник столь значительного избыточного потребления омега-6. Они лишь советуют соблюдать ее баланс с омега-3. Чего сделать в обычной жизни невозможно.

Очень показательными стали эксперименты на животных, когда одним крысам давали якобы полезное 5%-ное хлопковое масло, другим - 1,5%-ное сливочное. В результате выросшие на хлопковом масле крысы оказались размером на 40% меньше нормального и превратились в слабых, вялых, болезненных мелких грызунов. Те, кто питался сливочным маслом, были вполне здоровыми и в два раза крупнее вскормленных на хлопковом масле.

Удивительно, но Американская кардиологическая ассоциация и другие медицинские группы стараются не замечать подобных исследований, называя их «парадоксальными», но жизнь дает и другие примеры положительного эффекта на человеческий организм насыщенных, в том числе животных жиров.

Фантастически здоровые островитяне

Кноббе приводит пример народности токелау, живущей на островах Южной Атлантики, между Гавайскими островами и Австралией. Их питание состоит из кокосов, рыбы, фруктов, крахмальных клубней. 54-62% калорий они получают из кокосового масла, содержащего насыщенные жирные кислоты. Так вот исследование не выявило у мужчин токелау в возрасте 40-69 лет сердечных заболеваний, ожирения и диабета. По словам Кноббе, они оказались фантастически здоровыми. В то же время в западных странах вся индустрия ресторанов быстрой еды связана с полиненасыщенными жирными кислотами. Заведения фастфуда почти все готовят на соевом и рапсовом маслах.

BBC рассказала об эксперименте, проделанном над собой ее телеведущим доктором Крисом ван Туллекеном. На протяжении четырех недель он питался сверхпереработанной пищей. В результате за столь короткий период набрал 7 кг лишнего веса, заработал бессонницу, у него появились проблемы с нервами, упадок сил, он чувствовал себя постаревшим на 10 лет. Биомаркеры отметили появление в его мозгу новых связей, вызывавших зависимость от этой диеты, такую же, как от табака и алкоголя. У него резко, на 30%, повысился уровень гормона голода, он стал быстрее поглощать еду.

«Если эта еда смогла сотворить такое с моими 42-летними мозгами, то что же она способна сделать с мозгами наших детей?» - спрашивает Туллекен.

Но и в этом случае негативный эффект свалили на избыток в фастфуде соли и сахара. Воздействия растительных масел предпочли не касаться.

И вновь всплывает история демонизации насыщенного жира. В начале 60-х годов прошлого века в США начали усиленно распространять ложную теорию о том, что он является причиной накопления плохого холестерина и повреждает сердечно-сосудистую систему. В 1980 году были приняты первые Диетические рекомендации для американцев, когда все сообщество медиков и диетологов рекомендации ограничить употребление насыщенных жиров. Именно с того времени в США и в последовавшей за ними Европе стало фиксироваться нарастание сердечных заболеваний и ожирения.

Как и во многом другом, здесь замешаны большие деньги. Если бы животные жиры признали полезными, а большую часть переработанных индустриальных растительных масел вредными, это бы нанесло сильнейший удар по компаниям фастфуда и продовольственного сектора. Пострадали бы и интересы Большой фармы, закармливающей статинами людей, у которых возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кноббе и другие эксперты убеждены, что главной причиной кризиса является линоленовая кислота с ее преобладанием в диете.